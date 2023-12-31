Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroda ciddi bir revizyona gidilecek. Geçtiğimiz haftalarda 5 futbolcuyu kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, bu oyunculardan oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadro dışı bırakılan 5 futbolcu içinde sağ bek Rosier de vardı. Siyah-beyazlılar Fransız oyuncudan doğan boşluğu yine aynı ülkede futbol koşturan bir isimle doldurmak istiyor. Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Nice'de kadro dışı kalan Youcef Atal ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcunun, şartlarını araştırdığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların ayrıca Arsenal'den Cedric Soares'i de listesinde tuttuğu belirtildi.