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Spor

Beşiktaş'ta öncelik savunma: Gündemde üç isim var

Savunma hattında Bailly ile yollarını ayıran, Rosier'i ise kadro dışı bırakan Beşiktaş, bu oyuncuların yerlerini doldurmak için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar Youcef Atal, Cedric Soares ve Aleksandar Dragovic için girişimlerde bulunuyor.

11:50 - 31/12/2023 Pazar
Güncelleme: 12:03 - 31/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cedric Soares - Youcef Atal - Aleksandar Dragovic
Cedric Soares - Youcef Atal - Aleksandar Dragovic

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroda ciddi bir revizyona gidilecek. Geçtiğimiz haftalarda 5 futbolcuyu kadro dışı bırakan siyah-beyazlılar, bu oyunculardan oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kadro dışı bırakılan 5 futbolcu içinde sağ bek Rosier de vardı. Siyah-beyazlılar Fransız oyuncudan doğan boşluğu yine aynı ülkede futbol koşturan bir isimle doldurmak istiyor. Fransız basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Nice'de kadro dışı kalan Youcef Atal ile ilgileniyor. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki futbolcunun, şartlarını araştırdığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların ayrıca Arsenal'den Cedric Soares'i de listesinde tuttuğu belirtildi.


Savunma hattına yapılacak hamleler arasında stoper mevkisi de var. Sözleşmesi feshedilen Eric Bailly'nin yerini doldurmak isteyen Beşiktaş, Kızılyıldız'ın kaptanı Aleksandar Dragovic için çalışmalarda bulunuyor.







#Beşiktaş
#Youcef Atal
#Cedric Soares
#Aleksandar Dragovic
27 dakika önce
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