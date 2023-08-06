|
Spor

Beşiktaş'ın yeni gözdesi Malinovsky

İlk 11 seviyesinde en az 17-18 futbolcuya ulaşmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, başta Fransız ekibi Marsilya'nın 10 numarası Ruslan Malinovsky olmak üzere 3-4 futbolcuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor.

10:03 . 6/08/2023 الأحد
Yeni Şafak
Malinovsky'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Malinovsky'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile oynanan iki maça da aynı kadro ile çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yedek kulübesinde ilk 11'de oynayabilecek seviyede sadece Amartey ile Onana'nın oluşu ve bu futbolcuların da defansif özelliklerde olması transfere dair endişelerin haklılığını ortaya koyuyor.


Üstelik yeni transfer yapılmadığı için de 3. turda perşembe günü oynanacak Neftçi Bakü maçına sadece Ante Rebic'in ismi eklenebildi. Bu hafta transfer yapılırsa da (2 oyuncu değiştirme hakkı olmasına rağmen) Şenol Güneş'in yeni gelen futbolcuyu hemen oynatma alışkanlığı pek bulunmadığı için Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçına stoperde Amartey'i, sağ forvette de Rebic'i 11'e alarak başlaması bekleniyor.



Şartları soruldu

10 numara arayan Beşiktaş'ta gündeme son gelen isim Ruslan Malinovsky oldu. Siyah-beyazlılar, Marsilya'nın 10 numarası için kiralama şartlarını sordu. Fransız ekibiyle henüz yeni 3 yıllık sözleşme uzatan Ukraynalı oyuncunun, sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını yükseltiyor.


İlk 11 seviyesinde en az 17-18 futbolcuya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi Onana, Amartey ve Rebic'in ardından 3-4 isim daha kadrosuna katmayı planlıyor. Bu futbolcuların birinin mutlaka stoper olacağı, diğerlerinin de orta saha ve hücumcu olacağı öğrenildi.




#Beşiktaş
#Ruslan Malinovsky
#Marsilya
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) soruları ve cevapları tüm testler PDF dosyası indir!