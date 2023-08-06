Beşiktaş'ın yeni gözdesi Malinovsky

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Tirana ile oynanan iki maça da aynı kadro ile çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yedek kulübesinde ilk 11'de oynayabilecek seviyede sadece Amartey ile Onana'nın oluşu ve bu futbolcuların da defansif özelliklerde olması transfere dair endişelerin haklılığını ortaya koyuyor.





Üstelik yeni transfer yapılmadığı için de 3. turda perşembe günü oynanacak Neftçi Bakü maçına sadece Ante Rebic'in ismi eklenebildi. Bu hafta transfer yapılırsa da (2 oyuncu değiştirme hakkı olmasına rağmen) Şenol Güneş'in yeni gelen futbolcuyu hemen oynatma alışkanlığı pek bulunmadığı için Beşiktaş'ın Neftçi Bakü maçına stoperde Amartey'i, sağ forvette de Rebic'i 11'e alarak başlaması bekleniyor.





📢Beşiktaş, Neftçi Bakü maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.



✅Ante Rebic

✅Cenk Tosun

✅Rachid Ghezzal https://t.co/oeOkYDHaf2 — SPOR (@yenisafakspor) August 4, 2023





Şartları soruldu





10 numara arayan Beşiktaş'ta gündeme son gelen isim Ruslan Malinovsky oldu. Siyah-beyazlılar, Marsilya'nın 10 numarası için kiralama şartlarını sordu. Fransız ekibiyle henüz yeni 3 yıllık sözleşme uzatan Ukraynalı oyuncunun, sürekli kiralanıyor olması transfer olasılığını yükseltiyor.





İlk 11 seviyesinde en az 17-18 futbolcuya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi Onana, Amartey ve Rebic'in ardından 3-4 isim daha kadrosuna katmayı planlıyor. Bu futbolcuların birinin mutlaka stoper olacağı, diğerlerinin de orta saha ve hücumcu olacağı öğrenildi.











