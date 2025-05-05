Beşiktaş'ın yeni sezon iç saha forması sızdırıldı: O detay dikkat çekti

Beşiktaş JK
Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği iç saha forması basına sızdırıldı. Beyaz ağırlıklı formanın kol detaylarında siyah ve kırmızı çizgiler dikkat çekiyor. İşte Beşiktaş'ın 2025-26 sezonu iç saha maçlarında giyeceği forma...
Beşiktaş'ın gelecek sezon (2025-26) iç saha karşılaşmalarında giyeceği forma basına sızdırıldı.
Siyah-beyazlıların forma tedarikçisi Adidas oldu. İç saha formasının beyaz renkli olduğu görülürken kol detaylarında siyah ve kırmızı renklere yer verildi.
İşte Beşiktaş'ın 2025-26 sezonunda giyeceği iç saha forması:
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