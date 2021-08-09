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Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul'da

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiren Beşiktaş, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşın yeni transferi Alex Teixeira İstanbulda
Alex Teixeira İstanbul'a geldi.

Süper Lig'in başlamasına günler kala, Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı takım son olarak Çin'de forma giyen ve 6 aydır boşta olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'yı İstanbul'a getirdi.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan 31 yaşındaki, ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalayacak.

  • Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.

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