Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira İstanbul'da

Süper Lig'in başlamasına günler kala, Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı takım son olarak Çin'de forma giyen ve 6 aydır boşta olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'yı İstanbul'a getirdi.
Sağlık kontrollerinden geçecek olan 31 yaşındaki, ardından kendisini Beşiktaş'a bağlayacak olan resmi sözleşmeyi imzalayacak.
- Shaktar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeria, oldukça yüksek bir bonservis bedeliyle Çin Ligi'ne transfer olmuştu. Bonservisi elinde olan yıldız futbolcu, kariyerinde oynadığı 428 maçta, 172 gol atıp, 72 asist yaptı.
🗣️ 𝙆𝘼𝙍𝙏𝘼𝙇 𝙂𝙊𝙇 𝙂𝙊𝙇 𝙂𝙊𝙇!#AlexTeixeira 🦅 pic.twitter.com/LZuJamYMuO
🗣️ 𝙆𝘼𝙍𝙏𝘼𝙇 𝙂𝙊𝙇 𝙂𝙊𝙇 𝙂𝙊𝙇!#AlexTeixeira 🦅 pic.twitter.com/LZuJamYMuO— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 9, 2021