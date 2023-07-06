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Spor

Beşiktaşlı Emre Bilgin Karagümrük'te

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki eldiveni Emre Bilgin'i kiraladı.

14:09 . 6/07/2023 Perşembe
AA
Emre Bilgin'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Emre Bilgin'in Beşiktaş ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i kiralık olarak kadrosuna kattı.


Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş'tan 19 yaşındaki file bekçisi Emre Bilgin'i bir sezon kiralık olarak renklerimize bağladık. Çeşitli yaş gruplarında birçok kez milli formayı terletme başarısı gösteren Emre Bilgin'e Karagümrük'e 'Hoş geldin' der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.


Emre Bilgin, geçen sezon Süper Lig'de 2 maçta forma giymişti.






#Beşiktaş
#Emre Bilgin
#Karagümrük
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