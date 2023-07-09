Beşiktaş'ta 3 eksik

Beşiktaş kafilesi, daha sonra karayoluyla Almanya'nın Grassau bölgesine hareket etti.

Beşiktaş'ın kamp kafilesinde tedavileri devam eden Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra Romain Saiss bulunmazken, yeni transfer Emrecan Bulut ve geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda tamamlayan Ajdin Hasic, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero, Kartal Kayra Yılmaz yer aldı.