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Beşiktaş'ta 4 imza birden! Kulüpten açıklama geldi

Beşiktaş'ta 4 imza birden! Kulüpten açıklama geldi

16:0829/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
AA
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Beşiktaş, genç futbolcularıyla sözleşme yeniledi.
Beşiktaş, genç futbolcularıyla sözleşme yeniledi.

Beşiktaş, genç futbolcular Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, genç futbolcular Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımız Poyraz Gelen, Adnan Karahisar, Yusuf Can Calayır ve Doruk Tuğrul ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Genç futbolcularımıza yeni dönemde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.


#Beşiktaş
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