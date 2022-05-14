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Beşiktaş'ta 8 eksik

Siyah-beyazlı takımda Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Pjanic, Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan ve Gökhan Töre, yarın oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşta 8 eksik
Beşiktaş hazırlıkları tamamladı.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.


Sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz ile sakatlıkları bulunan Ersin Destanoğlu, Mert Günok ve Miralem Pjanic kadroya dahil edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra Domagoj Vida, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Töre müsabaka kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Göztepe müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

  • Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatcı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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