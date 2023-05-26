Beşiktaş'ta 8+3 ayarı

Süper Lig'de oynayacağı 2 maç kalan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Siya-hbeyazlı yönetim, sezon içerisinde iyi performans gösteren isimlerle yeniden sözleşme uzatmak için planlar yaparken, öncelik yerli oyunculara verildi.





Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncular konusunda mevcut 8+3 kuralının gelecek sezon da devam etmesi yönünde karar almasıyla birlikte, takımdaki yerli oyuncularla görüşmeler hız kazandı. Teknik direktör Şenol Güneş'in de kalmasını istediği futbolcularla görüşen yönetim, Cenk Tosun, Salih Uçan ve Mert Günok'a 2+1 yıllık imza attırmak istiyor.





15 gole direk katkı verdiği için sözleşmesindeki opsiyon devreye giren Cenk'e yönetimin 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32 maçta 17 kez fileleri sarsarken 4'te gol pası verdi.





Mert ve Salih ile devam





Beşiktaş yönetimi, yerli oyuncunun kıymetli olduğu bu kuralda, elindeki iyi isimleri de takımda tutmak istiyor. Siyah-beyazlılar, sözleşmelerinin bitmesine bir yıl kalan Salih ve Mert ile de masaya oturacak. Bu oyunculara da tıpkı Cenk'de olduğu gibi 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.





Yönetim, önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan siyah-beyazlıların, yarışma gücünün artması için bütün mevkiler için de alternatif isimleri kadroya katacak.





Redmond bekleniyor





Teknik direktör Şenol Güneş, son haftalarda performansı yükselen Nathan Redmond'ın takımda kalmasını istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek İngiliz futbolcuya Beşiktaş yönetimi, 1.5 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdi ve gelecek cevabı beklemeye başladı.















