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İkinci gol sonrası Aboubakar'ın sevinci.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 3. kez Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu Aboubakar maç sonu konuştu.
Beşiktaş'a 3.defa transfer olduğu için teşekkür eden Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Kamerunlu golcü, "Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır" şeklinde konuştu.