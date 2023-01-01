Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 3. kez Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu Aboubakar maç sonu konuştu.





"Beşiktaş'a gelmek gururdur"

Beşiktaş'a 3.defa transfer olduğu için teşekkür eden Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.





"Beşiktaş benim ailem"