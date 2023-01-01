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Spor

Vincent Aboubakar: "Beşiktaş'ın hak ettiği yer zirvedir"

Süper Lig'de Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta, yeni transfer Aboubakar maç sonu açıklamalarda bulundu.

18:50 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
İkinci gol sonrası Aboubakar'ın sevinci.

İkinci gol sonrası Aboubakar'ın sevinci.

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 3. kez Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu Aboubakar maç sonu konuştu.


"Beşiktaş'a gelmek gururdur"

Beşiktaş'a 3.defa transfer olduğu için teşekkür eden Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.


"Beşiktaş benim ailem"

Beşiktaş'ta hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Kamerunlu golcü, "Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır" şeklinde konuştu.

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Aboubakar
30 dakika önce
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Vincent Aboubakar: "Beşiktaş'ın hak ettiği yer zirvedir"
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