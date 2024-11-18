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Beşiktaş'ta ayrılık! Chamberlain'e talip çıktı

Beşiktaş'ta ayrılık! Chamberlain'e talip çıktı

16:2718/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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Chamberlain, bu sezon Beşiktaş'ta hiç forma giymedi.
Chamberlain, bu sezon Beşiktaş'ta hiç forma giymedi.

Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gönderilmesini istediği İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain'e sürpriz bir talip çıktı.

Devre arası transfer planlamalarına başlayan Beşiktaş'ta yeni gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek oyuncular da belli olmaya başladı. Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Giovanni van Bronckhorst'un verdiği rapor doğrultusunda kadrodan gönderilmesi kararlaştırılan Alex Oxlade-Chamberlain'e Championship ekibi Sheffield United talip oldu.


Bu sezon hiç süre almadı


31 yaşındaki orta sahayı devre arasında kadrosuna takviye etmeyi düşünen İngiliz ekibi oyuncuyu yakından gözlemleye devam ediyor. Bu sezon henüz hiç süre alamayan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasıyla toplamda 30 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.




#Beşiktaş
#Alex Oxlade-Chamberlain
#Transfer

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