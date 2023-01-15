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Beşiktaş'ta ayrılık resmen gerçekleşti: Hamburg'a kiralık gitti

Beşiktaş'ın İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, Alman ekibi Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta ayrılık resmen gerçekleşti: Hamburga kiralık gitti
Montero - Beşiktaş

Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Alman ekibi ayrıca istediği takdirde 2022-2023 sezonu sonunda 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

Siyah-beyazlı ekipten Montero'nun geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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