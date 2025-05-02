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Beşiktaş'ta Aziz Akkaya dönemi sona erdi

Beşiktaş'ta Aziz Akkaya dönemi sona erdi

15:502/05/2025, Cuma
AA
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Aziz Akkaya, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğu ulaştırmıştı.
Aziz Akkaya, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğu ulaştırmıştı.

Beşiktaş Kulübü, kadın basketbol takımı başantrenörü Aziz Akkaya ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda Aziz Akkaya dönemi sona erdi.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız'da başantrenörlük görevinde bulunan Aziz Akkaya'ya kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.


Bu arada siyah-beyazlı takım, yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Emre Hacıyakupoğlu ile de yollarını ayırdı.





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