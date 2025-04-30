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12 Dev Adam'ın fikstürü açıklandı

12 Dev Adam'ın fikstürü açıklandı

14:5130/04/2025, Çarşamba
AA
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A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki kadrosu
A Milli Takım'ın İzlanda maçındaki kadrosu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki maç takvimi belli oldu.

A Grubu'nda bulunan milliler; Portekiz, Estonya, Letonya, Sırbistan ve Çekya ile grup maçlarında karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, ilk maçında ev sahibi ülkelerden Letonya ile karşılaşacak.


Turnuvada Letonya (Riga), Finlandiya (Tampere), Güney Kıbrıs Rum Kesimi (Limasol) ve Polonya'da (Katoviçe) oynanacak grup maçlarının ardından final aşaması Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek.


Gruplarında ilk 4 sırada yer alan ekipler son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak. Bu tur maçları 6-7 Eylül'de oynanacak.


A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası grup maçlarının programı şu şekilde:


27 Ağustos Çarşamba

18.00 Letonya-Türkiye


29 Ağustos Cuma

14.45 Türkiye-Çekya


30 Ağustos Cumartesi

21.15 Türkiye-Portekiz


1 Eylül Pazartesi

14.45 Estonya-Türkiye


3 Eylül Çarşamba

21.15 Türkiye-Sırbistan



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