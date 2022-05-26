Spor Beşiktaşta başkan adaylarının listeleri belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpte mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen'in yarışacağı seçim öncesi iki adayın da yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşiktaşta başkan adaylarının listeleri belli oldu
Beşiktaş'ta hafta sonu seçim heyecanı yaşanacak.

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları olan Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen'in yönetim kurulu listeleri açıklandı.

İki adayın yönetim kurulu listeleri şu isimlerden oluştu:

Ahmet Nur Çebi

  • Asil Üyeler: Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya, Engin Baltacı, Umut Tahir Güneş, Celal Aral, Murat Kılıç, Mehtap Ferah, Ali Bayrak
  • Yedek Üyeler: Bilgehan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Dillioğlu, Umut Şenol, Seyit Ateş, Melih Arslan

Fuat Çimen


  • Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem
  • Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

Fuat Çimen: “Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir”
SPOR
Fuat Çimen: “Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir”

Ahmet Nur Çebi: TFF'de yer alan bütün kurullar istifa etmeli
SPOR
Ahmet Nur Çebi: TFF'de yer alan bütün kurullar istifa etmeli

Türkiyede satışta

Türkiye'de satışta

Fiyatı belli oldu: Tasarımda dikkat çeken detaylar...
Kiracılara müjde

Kiracılara müjde

​E-Devlet'e geliyor: Ev sahipleri istediği gibi zam yapamayacak.
Gaziantepte canlı bomba paniği

Gaziantep'te canlı
bomba paniği

Emniyet önündeki şüpheli şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki.

​Erdoğan Macron ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini görüştü

Gezi tutkunlarına eşsiz manzarayla yolculuk fırsatı sunuyor.

Ejder ve Yörük'ü seçtiler: Dünyanın gözü onların üzerinde.

​Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Emmanuel Macron ile görüşmesinde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ve Rusya-Ukrayna savaşı konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda, Ukrayna-Rusya savaşı ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konuları görüştü.

İbrahim Kalın: Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak tarihi yeniden yazmamız gerekiyor
Gündem

İbrahim Kalın: Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak tarihi yeniden yazmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Erciyes İlahiyat Zirvesi 2022' programında konuştu. Kalın, "Düşünce, felsefe, tarih ve bilim tarihini kadim Yunan ile başlatmak Avrupa merkezli bakış açısının bir yansımasından ibarettir. Tarih perspektifi o kadar önemli ki bizim bu manada tarihi yeniden yazmamız gerekiyor. Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak, kendi tarihimizi, kendi terimlerimizle, kendi dönemlendirmelerimizle ve kendi yaklaşımlarımızla yeniden yazmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar
Dünya

Litvanya'dan Bayraktar TB2 adımı: Türkiye'den alıp Ukrayna'ya bağışlayacaklar

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Anusauskas, Ukrayna'ya destek olmak adına, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın alıp Ukrayna'ya yollamak için yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.