Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

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İbrahim Kalın: Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak tarihi yeniden yazmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kayseri'de Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Erciyes İlahiyat Zirvesi 2022' programında konuştu. Kalın, "Düşünce, felsefe, tarih ve bilim tarihini kadim Yunan ile başlatmak Avrupa merkezli bakış açısının bir yansımasından ibarettir. Tarih perspektifi o kadar önemli ki bizim bu manada tarihi yeniden yazmamız gerekiyor. Avrupa merkezli tarih kalıplarının dışına çıkarak, kendi tarihimizi, kendi terimlerimizle, kendi dönemlendirmelerimizle ve kendi yaklaşımlarımızla yeniden yazmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.