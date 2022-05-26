Beşiktaş'ta başkan adaylarının listeleri belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan adayları olan Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen'in yönetim kurulu listeleri açıklandı.
İki adayın yönetim kurulu listeleri şu isimlerden oluştu:
Ahmet Nur Çebi
- Asil Üyeler: Emre Kocadağ, Serhan Çetinsaya, Engin Baltacı, Umut Tahir Güneş, Celal Aral, Murat Kılıç, Mehtap Ferah, Ali Bayrak
- Yedek Üyeler: Bilgehan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Dillioğlu, Umut Şenol, Seyit Ateş, Melih Arslan
Fuat Çimen
- Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem
- Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.