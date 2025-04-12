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Beşiktaş'ta divan öncesi gerginlik

Beşiktaş'ta divan öncesi gerginlik

11:1112/04/2025, Cumartesi
AA
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Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında tansiyon bir anda yükseldi.
Hasan Arat ile Tevfik Yamantürk arasında tansiyon bir anda yükseldi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile eski başkan Hasan Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı.


ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı.


Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.


Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesini engelledi.


Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak.


Toplantı öncesinde kulüp üyeliğinde 50. yılını dolduranlara mazbataları verildi.





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