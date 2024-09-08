Beşiktaş'ta gündem Tavernier

Beşiktaş yaptığı transferlerle sezona bambaşka bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde adeta rakip tanımayan siyah-beyazlılar henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Geçen sezon performanslarıyla hayal kırıklığı oluşturan birçok isimle yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, son olarak anlaşmak istediği ancak uzlaşamadığı bazı isimlerle de yollarını ayırma aşamasına geldi.





Siyah-beyazlılar, Vincent Aboubakar ve Daniel Amartey'e veda etmeye hazırlanıyor. Özellikle Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar'ın ayrılığı yakın görünüyor. Bu sezon kadroya alınmayan Aboubakar, Hatayspor ile anlaşmak üzere. Siyah-beyazlılar ile 1 yıllık sözleşmesi kalan deneyimli santrforun alacakları da iki kulüp tarafından ödenecek. Yönetim, Aboubakar'ın yanı sıra Amartey'e de veda etmeye hazırlanıyor. Süper Lig'den talipleri olan Ganalı ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Amartey, Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadı.

Tavernier listede





Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildiren Beşiktaş, kadroya 1 takviye daha yapmak istiyor. Siyah-beyazlılar, iki kanatta da forma giyebilen bir bek oyuncusu arıyor. Yönetim, Aboubakar ve Amartey ayrılığının gerçekleşmesi halinde bu transfer için temaslarını hızlandıracak. Rangers forması giyen sağ bek James Tavernier için de HITC'de yer alan iddialar siyah-beyazlıların ilgisini ortaya koydu. Tavernier'in, yaz transfer döneminin başlarında gelen teklifleri kabul etmediği ancak işler iyi gitmeyince 32 yaşındaki oyuncunun gelen teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi. 2015'ten beri Rangers forması giyen Tavernier'in İskoç temsilcisi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.





Hücum katkısıyla dikkati çeken Tavernier, Rangers formasıyla çıktığı 467 maçta 125 gol atarken 131 asist kaydetti.



























