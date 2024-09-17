Beşiktaş’ta güven tam

Lige ve Avrupa'ya süper bir başlangıç yapan Beşiktaş, 5'inci hafta karşılaşmasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalırken, ligdeki ilk puan kaybını da yaşadı. Rakibinin uzun süre 10 kişi oynaması ve yoğun baskıya rağmen aradığı galibiyet golünü bir türlü atamayan siyah beyazlılar, 3 maçlık galibiyet serisini beraberlikle bitirmiş oldu.





Beşiktaş bu beraberliğe rağmen yine de geçen sezona göre bir ivme yakalamış durumda. Geçtiğimiz sezonun tamamında olduğu gibi, sezon başında da kötü olan siyah-beyazlılar, ilk 5 hafta sonunda 7 puanla 10'uncu sırada yer alıyordu. 5 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, daha 5 maçta 2 mağlubiyete ulaşmıştı. Bu sezona ise çok formda giren Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde, bir haftasını bay geçtiği ligde 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı ve 4'üncü sırada yer aldı.





Yeniler iyi çıktı

Beşiktaş 6 gol atıp 8 yediği ve eksi 2 averaja sahip olduğu geçen sezonun ilk 5 maçının kötü istatistiğini, bu sezon sadece 4 maçta 9 gol atıp 3 gol yiyerek 6 averaja çevirdi. Yaptığı transferlerden üst düzey verim alan siyah-beyazlılar, Trabzonspor karşısında da iyi bir performans gösterdi. Rafa Silva etkili bir oyun oynarken, ilk kez forma giyen Joao Mario da rakip kaleyi denedi ancak maçın oyuncusu Uğurcan Çakır’a takıldı. Rakibi 10 kişi kaldıktan sonra maç boyunca üstün taraf olan Kartal, golü bulamasa da ortaya koyduğu kazanma arzusu ile taraftarını memnun etti.



