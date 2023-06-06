Beşiktaş'ta hedef önce ikincilik sonra transfer

Özellikle Nathan Redmond, siyah-beyazlıların kalmasında ısrarcı olduğu isimlerin başında geliyor. Tecrübeli oyuncu takımda kalmak isterken, eşi ingiltere'ye dönmekte ısrarcı. Redmond'la yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve aradaki pürüzlerin çözülmeye yakın olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetim, Konyaspor maçından sonra Redmond ile bir kez daha masaya oturacak.

Yine Şenol Güneş ile kendini bulan ve transfer teklifleri alan Gedson Fernandes de Beşiktaş'ın takımda tutmak istediği isimlerden biri. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Portekizli futbolcuyu takımda tutmak isteyen yönetimin, diğer yandan da gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alabileceği ifade ediliyor. Diğer yandan sezon başında Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl de, rotasyonda Şenol Güneş'in elini güçlendiriyor. Yönetimin, Tayfur'un 1 milyon Euro'nun üzerinde olan satın alma opsiyonunu 500 bin Euro seviyesine çekmek istiyor. 30 yaşındaki oyuncunun, kulübü Alanyaspor'dan bu transfer için kolaylık sağlanmasını isteyeceği de bildirildi.