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Spor

Beşiktaş'ta hücum vakti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transferler ve Ghezzal'ın da dönüşüyle planlarını daha iyi uygulayacak. Hücumda Maxim, Ghezzal, Cenk ve Aboubakar'ı kullanacak deneyimli çalıştırıcı, böylece taraftarların da beklentisine cevap verecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:41 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşiktaş, Süper Lig'de Şenol Güneş ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Şenol Güneş ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.00 puan ortalaması yakaladı.

Beşiktaş'ta ara transferde yaşanan değişimlerden sonra teknik direktör Şenol Güneş'in yüzü gülüyor. İstediği hamleleri büyük oranda yaptıran deneyimli teknik adam, oyun planını oturtmak için daha fazla imkana sahip.


Göreve geldiğinden bu yana hem kadro yapısından hem de planladığı oyunu oynatamamaktan dolayı keyifli olmayan Güneş, Ankaragücü maçıyla planlarını devreye soktu. Bu maçta yeni transferlerin bazıları oynayabilmişti. Pazar günü Başakşehir ile deplasmanda yapılacak maçtaise bütün isimlerin sahada olacağı öğrenildi.


Maxim'e çok güvenen Güneş, oyun organizasyonunu orta sahada Maxim ve Gedson'a verecek.


İleri dörtlü belli oldu

Görev yaptığı takımlarda forvet hattının bol gol atması ve takım olarak hücumcu bir görüntü ortaya çıkarması ile bilinen teknik direktör Şenol Güneş, bu haftadan itibaren siyah-beyazlıları bu görüntüye kavuşturmak istiyor. Ghezzal'ın da kadroya dönecek olması deneyimli hocanın elini güçlendiriyor.


Aboubakar'ın ilk golünü atması ve kendine gelmesi, Cenk Tosun'un istekli oyunu Güneş'in en güvendiği konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın, Başakşehir maçında 10 numarada Maxim, sağ kanatta Ghezzal, sol kanatta Cenk Tosun, ileri uçta ise Aboubakar'ın yer alacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adam böylece takımda hem asist oranı hem de gol gücü yüksek bir hücum hattı oluşturmayı planlıyor.


#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Süper Lig
#Başakşehir
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Beşiktaş'ta hücum vakti
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