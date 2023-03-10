Beşiktaş'ta ara transferde yaşanan değişimlerden sonra teknik direktör Şenol Güneş'in yüzü gülüyor. İstediği hamleleri büyük oranda yaptıran deneyimli teknik adam, oyun planını oturtmak için daha fazla imkana sahip.





Göreve geldiğinden bu yana hem kadro yapısından hem de planladığı oyunu oynatamamaktan dolayı keyifli olmayan Güneş, Ankaragücü maçıyla planlarını devreye soktu. Bu maçta yeni transferlerin bazıları oynayabilmişti. Pazar günü Başakşehir ile deplasmanda yapılacak maçtaise bütün isimlerin sahada olacağı öğrenildi.





Maxim'e çok güvenen Güneş, oyun organizasyonunu orta sahada Maxim ve Gedson'a verecek.





İleri dörtlü belli oldu





Görev yaptığı takımlarda forvet hattının bol gol atması ve takım olarak hücumcu bir görüntü ortaya çıkarması ile bilinen teknik direktör Şenol Güneş, bu haftadan itibaren siyah-beyazlıları bu görüntüye kavuşturmak istiyor. Ghezzal'ın da kadroya dönecek olması deneyimli hocanın elini güçlendiriyor.





Aboubakar'ın ilk golünü atması ve kendine gelmesi, Cenk Tosun'un istekli oyunu Güneş'in en güvendiği konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın, Başakşehir maçında 10 numarada Maxim, sağ kanatta Ghezzal, sol kanatta Cenk Tosun, ileri uçta ise Aboubakar'ın yer alacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adam böylece takımda hem asist oranı hem de gol gücü yüksek bir hücum hattı oluşturmayı planlıyor.



