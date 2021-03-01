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Beşiktaş'ta iki eksik

Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Beşiktaş’ta 22 kişilik kafile belli oldu. Sakatlıkları bulunan Francisco Montero ile Cenk Tosun kafilede yer almadı.

Haber Merkezi AA
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Cenk Tosun ve Francisco Montero kadroda yer almadı.

Karşılaşma için bugün Malatya'ya gidecek Beşiktaş'ın kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

  • Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Ajdin Hasic, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin Nkoudou, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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