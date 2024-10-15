Beşiktaş'ta izin bitti: Çalışmalar başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlı takımda, dört günlük izin sona erdi ve çalışmalar başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.