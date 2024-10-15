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Beşiktaş'ta izin bitti: Çalışmalar başladı

Beşiktaş'ta izin bitti: Çalışmalar başladı

13:3215/10/2024, Salı
IHA
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Beşiktaş çalışmalara başladı
Beşiktaş çalışmalara başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Siyah beyazlı takımda, dört günlük izin sona erdi ve çalışmalar başladı.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.


Siyah-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Beşiktaş
#Süper Lig
#Tümosan Konyaspor

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