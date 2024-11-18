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Beşiktaş'ta kabuk değişimi

Beşiktaş'ta kabuk değişimi

11:3118/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Salih Uçan & Joao Mario
Salih Uçan & Joao Mario

Beşiktaş'ta, henüz Kasım ayında lige havlu atmış bir görüntü ortaya çıkarken, yönetim ve teknik heyet yapılacak radikal değişikliklerle bu durumu tersine çevirmek istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bazı futbolcuları kulübeye çekip, hücum hattında köklü değişiklikler yapacak.

Lige henüz kasım ayında havlu atma noktasına gelen Beşiktaş'ta yönetim, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Yönetim danışmanlığı açıklamasıyla göreve gelen ancak daha sonra Nevzat Demir Tesisleri'nde en etkili yönetici konumuna geçen Brad Friedel ile de görüşen yönetim, bazı durumların tersine çevrilmesini istiyor.


Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son haftalarda yaptığı tercihleri değiştirmeyi planlıyor. İlk değişim Joao Mario üzerinde bekleniyor. Formanın Salih Uçan'a dönmesi bekleniyor.

Salih Uçan bu sezon toplamda çıktığı 10 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Hücum değişiyor

Van Bronckhorst, son dönemde pozisyon üretmekte dahi zorlanan takımın hücum anlayışını değiştirmeyi planlıyor. Bütün hücum yükü Rafa Silva ve Gedson'un üzerine binerken, rakipler iki oyuncuya önlem alarak Beşiktaş'ı durduruyor. Hollandalı çalıştırıcı bu hatta değişikliğe giderek, sorumluluğu farklı oyunculara verecek.


Sadece sol forvet olarak düşünülen Semih artık Immobile'nin ya alternatifi olacak ya da birlikte forma giyecek. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da daha çok süre alması bekleniyor.


Mustafa Erhan Hekimoğlu & Semih Kılıçsoy

Kulübeye yeni dokunuş

Beşiktaş'ın kaydettiği 19 golün 17'sini, maçlara 11'de başlayan futbolcular attı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncu değişikliklerinden beklediği verimi elde edemedi. Ligde 11 maçta 46 kez oyuna müdahalede bulunan tecrübeli teknik adam, kulübeden gelen futbolcularından sadece 2 gollük katkı aldı. Bu iki gol de Ernest Muçi'den geldi. Bu durum rekabetçi görüntüyü azaltırken, teknik heyet milli arada yedek oyunculara ekstra görevler verdi. Kulübedeki oyuncular da ilk 11'de oynuyormuş gibi hazırlanacak. Daha önce iki ekip farklı çalışmalar yürütüyordu.








#Beşiktaş
#Salih Uçan
#Mustafa Erhan Hekimoğlu

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