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Spor

Beşiktaş'ta karar haftası

Siyah-beyazlı kulüpte başkan Ahmet Nur Çebi'nin kongre tarihini, yeniden aday olup olmayacağını bu hafta açıklaması bekleniyor. Açıklamanın ardından yeni adayların da öne çıkması bekleniyor.

10:17 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde geçtiğimiz hafta İsviçre ekibi Lugano karşısında 2-0 üstünken sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de kongre kararı almıştı. Güneş'in istifası yönetim tarafından hemen kabul edilirken, yönetim kurulu kongreye kadar görevine devam edecek. Bu iki konuyla ilgili bu hafta içerisinde yeni kararların açıklanmasını tüm camia merakla bekliyor.


Gözler Çebi'de

Bu hafta açıklanacak en önemli konu olağanüstü kongrenin hangi tarihte olacağı ve mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin aday olup olmayacağı. Mevcut yönetim kurulundan en az 8 üyeyi değiştirerek yeni ve daha güçlü bir liste ile seçime girme düşüncesinde olan Çebi'ye, özellikle ailesinden 'aday olma' şeklinde baskı yapıldığı kaydedildi.



İlk aday Hasan Arat

Beşiktaş'ta şu anda adaylığı kesin olarak görülen tek isim Hasan Arat olarak görünüyor. Daha önce 2000 ve 2002 seçimlerinde Serdar Bilgili'ye karşı aday olan Arat'ın, kongre tarihinin açıklanmasından sonra basın toplantısı düzenleyip resmi adaylığını ve hedeflerini açıklayacağı öğrenildi. Başkanlık için adı geçen bir diğer isim olan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ise aday olup olmayacağı henüz kesin değil.




Teknik dirketör konusu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından İstanbulspor maçında takımın başında olan Burak Yılmaz'ın takımdaki geleceği merak konusu. Kongrenin en az bir ay içerisinde gerçekleşecek olması teknik direktör seçiminin yeni gelecek yönetime bırakılması ihtimalini kuvvetlendiriyor. Milli ara sonrası Galatasaray derbisinin olması da yönetimin teknik direktör atamasında etken olabilecek bir sebep. Akla gelen ilk isimler ise Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba.




#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
#Süper Lig
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