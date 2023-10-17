Beşiktaş'ta milli sevinç

Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam ederken, milli takımlarda olan oyuncuların yokluğunda daha çok fizik kondisyon çalışmaları yapıldı. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, millilerin de dönmesiyle taktik idmanlara ağırlık verecek.





Milli takımlara giden ve orada yüksek performans gösteren oyuncular da teknik heyetin yüzünü güldürdü. Galatasaray derbisi öncesi bu oyuncuların formlarını yükseltmesi siyah-beyazlı ekibe moral oldu.





Özellikle 2'şer gol atan Cenk Tosun ve Milot Rashica, formlarıyla dikkat çekti. Letonya maçında son 15 dakikada oyuna giren Cenk, 2 gol atmayı başardı. Rashica ise Kosova'nın Andorra'yı 3-0 yendiği maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.





Hadziahmetovic, Bosna Hersek'in İzlanda maçına 11'de başladı. Lihtenştayn karşılşamasında ise sonradan oyuna girdi. Bahtiyar da Kazakistan'ın Danimarka'ya 3-1 yenildiği maçta 75 dakika süre aldı.























