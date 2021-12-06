Beşiktaş'ta Pjanic kadrodan çıkarıldı

İsveç'te Malmö averajla şampiyon oldu: Son düdüğün ardından binlerce taraftar sahaya aktı

İsveç Ligi'nin 30. ve son haftasında sahasında Halmstads ile golsüz berabere kalan Malmö, ikinci sıradaki AIK Solna ile aynı puana (59) sahip olmasına rağmen averajla şampiyonluğunu ilan etti.



Tarihinin 22. şampiyonluğuna uzanan Malmö, sezonu 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle tamamladı.



Son düdüğün ardından Malmölü binlerce taraftar sahaya girdi. O anlar ilginç görüntüler oluşturdu.

