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Beşiktaş'ta Pjanic kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Miralem Pjanic, Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta Pjanic şoku
Beşiktaş

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde eksikler kervanına bir isim daha katıldı. Grubun son maçında yarın Dortmund'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Mert Günok'un ardından solunum yolu enfeksiyonu bulguları rastlanan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'te maç kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Miralem Pjanic solunum yolu enfeksiyonu saptanması sonucu kamp kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Futbolcumuz Miralem Pjanic’de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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