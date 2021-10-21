Beşiktaş'ta savunmaya operasyon

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grub’ndaki 3. maçında evinde Sporting'e 4-1 yenilen Beşiktaş’ta savunma alarm veriyor. Portekiz ekibi karşısında üst üste benzer hataların sonucu goller yenilmesi üzerine teknik heyet yeni önlemler alacak.

Süper Lig’in ilk 4 haftasında kalesine kapatan ancak sonraki 5 maçta toplam 11 gol yiyen siyah-beyazlılarda bu süreçte yapılan hatalar dikkat çekti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta kalesinde toplam 8 gol gördü.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum ağırlıklı futbol oynatsa da rakiplere fazla pozisyon vermiyordu. Ancak özellikle Sporting maçında yapılan hatalar, teknik heyeti yeni önlemler almaya sevk etti.

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Montero dönebilir

Beşiktaş’ta öncelikle Sporting maçında duran toplardan yenilen gollerin analizi yapılacak. Savunma oyuncularından, rakiplerin etkili kafa vuruşu olan rakip futbolculara sıkı markaj istenecek. Adam adama eşleşmelere de dikkat edilecek. Vida ve Welinton’dan bir süre faydalanamayan siyah-beyazlı takım, iki ismin birlikte oynadığı son 2 maçta 7 gol yedi. Teknik heyet, Montero ve Serdar Saatçı’yı yeniden 11’de düşünecek. Hücumculardan da takım savunmasına katkı istenecek.

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