Spor Beşiktaşta savunmaya operasyon
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş'ta savunmaya operasyon

Oynadığı son 8 maçta kalesini gole kapatamayan Beşiktaş’ta savunmaya yeni önlemler geliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, stoperdeki isimleri değiştirmeyi düşünürken, hücumdaki oyunculardan da takım savunmasına daha fazla katkı vermeleri istenecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşta savunmaya operasyon
Siyah-beyazlılar Sporting karşısında kalesinde 4 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grub’ndaki 3. maçında evinde Sporting'e 4-1 yenilen Beşiktaş’ta savunma alarm veriyor. Portekiz ekibi karşısında üst üste benzer hataların sonucu goller yenilmesi üzerine teknik heyet yeni önlemler alacak.

Süper Lig’in ilk 4 haftasında kalesine kapatan ancak sonraki 5 maçta toplam 11 gol yiyen siyah-beyazlılarda bu süreçte yapılan hatalar dikkat çekti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçta kalesinde toplam 8 gol gördü.

Teknik direktör Sergen Yalçın, hücum ağırlıklı futbol oynatsa da rakiplere fazla pozisyon vermiyordu. Ancak özellikle Sporting maçında yapılan hatalar, teknik heyeti yeni önlemler almaya sevk etti.

Montero dönebilir

Beşiktaş’ta öncelikle Sporting maçında duran toplardan yenilen gollerin analizi yapılacak. Savunma oyuncularından, rakiplerin etkili kafa vuruşu olan rakip futbolculara sıkı markaj istenecek. Adam adama eşleşmelere de dikkat edilecek. Vida ve Welinton’dan bir süre faydalanamayan siyah-beyazlı takım, iki ismin birlikte oynadığı son 2 maçta 7 gol yedi. Teknik heyet, Montero ve Serdar Saatçı’yı yeniden 11’de düşünecek. Hücumculardan da takım savunmasına katkı istenecek.

Nihat Kahveci'den Beşiktaş yorumu: Hiçbir taraftar düşünmez
SPOR
Nihat Kahveci'den Beşiktaş yorumu: Hiçbir taraftar düşünmez

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@spor'in paylaştığı bir gönderi

Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Rusyada 11ler belli oldu

Rusya'da 11'ler belli oldu

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.