Beşiktaş'ta toparlanma sinyali

Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe’yi evinde 2-1 yenen Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde toparlanma sinyali verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın istifasının ardından göreve getirilen 19 yaş altı teknik sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde 3 maça çıkan Beşiktaş, bunların ikisini kazanırken birinden beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, Karaveli’nin teknik direktörlüğünde 3 maçta 7 puan elde etti. Ligin 15. haftasında 9. sırada yer alan Beşiktaş, 18. hafta sonunda 7. sıraya yükseldi.

Geriden geliyor

Beşiktaş, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta da geriye düşmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. Kayserispor karşısında iki kez geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 84, 89 ve 90+6. dakikada bulduğu gollerle karşılaşmayı 4-2 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı derbide de geriden gelmesine rağmen bir puan almayı başardı. Beşiktaş, Karaveli yönetimindeki Göztepe maçında da geriye düşmekten kurtulamasa da galibiyet almasını bildi. Rakibi karşısında 3. dakikada geriye düşen Beşiktaş, 31. ve 60. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Çok gol atıyor

Beşiktaş, Önder Karaveli’nin teknik direktörlüğünde daha golcü bir takım kimliğine büründü. Ligin 15. haftasına kadar 22 gol atarak 1,4 gol ortalaması tutturan siyah-beyazlı ekip, Karaveli’nin görev yaptığı 3 maçta 2,6 ortalama yakaladı.

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