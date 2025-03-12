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Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

15:1012/03/2025, Çarşamba
AA
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Elan Ricardo ile Gabriel Paulista'nın idmandaki mücadelesi
Elan Ricardo ile Gabriel Paulista'nın idmandaki mücadelesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 75 dakika sürdü. Pas ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.


Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.





#Beşiktaş
#Konyaspor
#Süper Lig

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