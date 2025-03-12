Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor mesaisi

Elan Ricardo ile Gabriel Paulista'nın idmandaki mücadelesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 15 Mart Cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, 75 dakika sürdü. Pas ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
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