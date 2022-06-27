Beşiktaş'ta Wout Weghorst ve Cenk Tosun haftası

Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, öncelik verdiği forvet bölgesinde bu hafta içinde somut adımlar atmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasında yer alan ve İngiltere Premier Lig’de küme düşen Burnley’de forma giyen Wout Weghorst’la prensipte el sıkıştı. Burnley ile kiralama konusunda anlaşan siyah beyazlıların, İngiliz ekibinin sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurma yönündeki hamlesini çözmeye çalıştığı kaydedildi.

İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Bu sorunun, bu hafta çözüme kavuşturulması ve 29 yaşındaki Hollandalı golcünün, hamile olan eşiyle önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanan Weghorst’un resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Beşiktaş’ta diğer isimler için de çalışmalar sürdürülüyor.

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Cenk Tosun an meselesi

Bir dönem Beşiktaş forması giyen, son olarak İngiliz ekibi Everton’ın kadrosunda yer alan Cenk Tosun konusunda da bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması gündemde. Milli oyuncuyla maç başı ücret konusunda el sıkışıldığı, yıllık garanti ücret konusunda ise ufak pürüzlerin kaldığı ifade edildi. İstanbul’da bulunan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Cenk Tosun’un kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Deneyimli oyuncunun, İngiliz ekibi Everton’la yollarını ayırmak istemesi de siyah-beyazlıların elini güçlendiren faktörlerden.

Muleka opsiyona kaldı

Siyah-beyazlıların listesinde yer alan bir diğer isimse bonservisi Standart Liege’de bulunan Jackson Muleka. 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 3 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifine sıcak bakan Belçika ekibi, opsiyonun zorunlu olmasını isterken Beşiktaş buna sıcak bakmıyor. Sporting’den Cabral, Marsilya’dan Bakambu ve Olimpiakos’tan Onyekuru için de temaslar sürüyor. Forvet listesine giren son isim ise Reading’in Angolalı forveti Lucas Joao oldu.

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