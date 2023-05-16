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Spor

Beşiktaş'ta yerli atağı

Dış transfere yönelen Beşiktaş, bir yandan da iç transferde imzaları attırmaya çalışıyor. Yerli kuralının devam etmesi nedeniyle zorda kalmak istemeyen siyah-beyazlılar, milli kaleci Mert Günok ve orta saha oyuncusu Salih Uçan'a imza attırmayı hedefliyor.

09:30 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Salih Uçan - Mert Günok - Cenk Tosun

Salih Uçan - Mert Günok - Cenk Tosun

Beşiktaş bir yandan dış transfere yoğunlaşırken, diğer yandan da iç transferde imzaları attırmaya çalışıyor.


Siyah-beyazlılar, milli kaleci Mert Günok ve orta saha oyuncusu Salih Uçan'a imza attırmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş de bu iki ismi istiyor.


Yönetim, yeni sözleşme için Mert ve Salih ile pazarlıklara başlayacak. Önümüzdeki sezonun sonunda sözleşmesi bitecek Mert Günok'a 2+1 yıllık kontrat önerilip, maaşında da iyileştirmeye gidilecek. 34 yaşındaki milli kaleci ile kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor.


2024 Haziran'da sözleşmesi sona erecek Salih'e de 2 yıllık yeni sözleşme önerilecek.


Beşiktaş'ta opsiyonu devreye giren Cenk Tosun takımda kalmayı kabul etmişti.


Ersin ayrılabilir

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta yedek kulübesine hapsolan Ersin Destanoğlu için gelecek teklifler değerlendirilecek.


Azerbaycan ekibi Sabah ile oynanan hazırlık maçında kötü performans sergileyen 22 yaşındaki kalecinin satışından siyah-beyazlılar 3 milyon Euro gelir bekliyor.


Fransa'dan teklifler alan Ersin'in sözleşmesi 2026'da bitiyor.





#Beşiktaş
#Salih Uçan
#Mert Günok
1 saat önce
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