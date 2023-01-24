Beşiktaş'tan Kaan Ayhan hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Kaan Ayhan'a yöneldi. Siyah-beyazlılar, Sassuolo'ya kiralama teklifi yapmaya karar verirken, kısa süre içerisinde görüşmeleri tamamlayıp, hafta sonuna kadar milli futbolcuyu İstanbul'a getirmek istiyor.

Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aynı zamanda Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti Kayserispor maçının uzatma anlarında rakibine yaptığı müstehcen hareket nedeniyle kırmızı kart gören Valentin Rosier'e ciddi uyarılarda bulundu. Hem takımı yalnız bırakması hem de sportmenliğe yakışmayan hareketi nedeniyle Fransız oyuncuyu uyaran yönetim, bu tarz hareketlerin takıma da zarar verdiğini söyledi. Yönetimin, Beşiktaş'ın ceza yönetmeliğine göre Rosier'e ceza vereceği ifade edildi.