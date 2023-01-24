|
Spor

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan hamlesi

Ara transfer dönemi kapanmadan kadrosuna takviyeler yapmaya devam edecek Beşiktaş forvetin ardından savunmaya da transfer yapmayı planlıyor. Beşiktaş gündemine milli oyuncu Kaan Ayhan'ı aldı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
16:30 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Kaan Ayhan'a yöneldi. Siyah-beyazlılar, Sassuolo'ya kiralama teklifi yapmaya karar verirken, kısa süre içerisinde görüşmeleri tamamlayıp, hafta sonuna kadar milli futbolcuyu İstanbul'a getirmek istiyor.


Orta sahaya da takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aynı zamanda Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Konyasporlu Amir Hadziahmetovic'in transferi için girişimlerini hızlandırdı.


Rosier'e uyarı

Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti Kayserispor maçının uzatma anlarında rakibine yaptığı müstehcen hareket nedeniyle kırmızı kart gören Valentin Rosier'e ciddi uyarılarda bulundu. Hem takımı yalnız bırakması hem de sportmenliğe yakışmayan hareketi nedeniyle Fransız oyuncuyu uyaran yönetim, bu tarz hareketlerin takıma da zarar verdiğini söyledi. Yönetimin, Beşiktaş'ın ceza yönetmeliğine göre Rosier'e ceza vereceği ifade edildi.






#Beşiktaş
#Kaan Ayhan
#ŞenolGüneş
1 saat önce
default-profile-img
Beşiktaş'tan Kaan Ayhan hamlesi
İzmir’de taksilerin yeni ücret tarifesi belli oldu
Bozuk şurup alarmı: 300 çocuğun ölümüne neden oldu
TOKİ işyeri kura sonuçları belli oldu mu?
İYİ Partili Türkkan ve CHP'li Başarır komisyona yazılı savunma verdi
Son deprem nerede oldu? 24 Ocak son dakika depremler listesi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.