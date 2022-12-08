Beşiktaş'tan Saiss'e tebrik

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra oyuncular, son 16 turu mücadelesinde Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonucu elemesinin ardından Saiss ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Çebi ve Güneş ile futbolcular, Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss’i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile futbolcularımız, Dünya Kupası’nda Fas ile birlikte çeyrek finale yükselen Romain Saiss’i tebrik ettiler. pic.twitter.com/T8mhiIc55C — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 8, 2022