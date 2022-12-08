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Beşiktaş'tan Saiss'e tebrik

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular, Fas Milli Takım formasıyla 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci yaşayan siyah-beyazlı oyuncu Romain Saiss'i tebrik etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan Saisse tebrik
Görüntülü görüşmede samimi diyaloglar yaşandı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra oyuncular, son 16 turu mücadelesinde Fas'ın İspanya'yı penaltılar sonucu elemesinin ardından Saiss ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Çebi ve Güneş ile futbolcular, Fas'ın elde ettiği başarıdan dolayı Romain Saiss’i tebrik ederek, çeyrek finalde Portekiz ile oynanacak maçta siyah-beyazlı oyuncuya başarılar diledi.

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