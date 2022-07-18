Beşiktaş'tan yerli hamlesi: Görüşmeler devam ediyor

Avusturya kampını tamamlayan Beşiktaş’ta futbolcular 3 gün izin yapacak. Yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, stoper takviyesine yoğunlaşmış durumda.

Temaslar hız kazandı

Teknik direktör Valerien İsmael, bu bölgenin özellikle yerli ve genç futbolcularla güçlendirilmesini istiyor. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor’dan Emrecan Uzunhan ve Çaykur Rizespor’dan Emirhan Topçu’yu renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Anlaşma sağlandı

Emrecan Uzunhan transferi için taraflar bir araya gelmiş ancak ödeme planı ve bonuslarda mutabakata varılamamıştı. İstanbulspor ile Beşiktaş arasında yapılan son görüşmede ise anlaşma aşamasına gelindiği öğrenildi. Emrecan Uzunhan’ın da, siyah beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

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Emirhan Topçu transferinde ise ödeme planı üzerinde Çaykur Rizespor ile görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlılar 2 ismi de çarşamba başlayacak İspanya kampına yetiştirmeye çalışıyor.

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Emirhan Topçu