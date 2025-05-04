Beytepe Metespor BAL'a yükseldi

Ankara Süper Amatör Lig’de mücadele eden ve ligin en dikkat çeken takımı olan Beytepe Metespor, güçlü kadrosuyla ligi ikinci olarak tamamlayarak play-off finalinde mücadele etmeyi garantilemişti. Sezon başından bu yana kıran kırana geçen 26 maçtan 25’ini kaybetmeyen ve 23 maçlık yenilmezlik serisiyle bir ilke imza atan Beytepe Metespor, play-off finalinde Gölbaşı Belediye Spor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan ve agresif bir oyun sergileyen Metespor’un ilk golünü 45 1. dakikada penaltıdan Gökhan Şahin attı. Golün ardından ilk yarı 1-0 Metespor’un üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da ilk devredeki oyununu koruyan Metespor, 85. dakikada Mete Hasgül’ün attığı golle durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Maç 2-0 Beytepe Metespor’un galibiyetiyle sonuçlanırken, yeşil beyazlı ekip Bölgesel Amatör Lig’e yükselmeyi başaran ikinci takım oldu.