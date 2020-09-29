Biglia ve Ndiaye'nin adından Fatih Karagümrük'ten Mario Balotelli hamlesi
Fatih Karagümrük'ten Mario Balotelli hamlesi
Süper Lig'e yükseldikten sonra hem yaptığı transferlerle hem de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Karagümrük, bir transfer bombasını daha patlatmak üzere. Milan'dan Lucas Biglia'yı kadrosuna katan, ardından Badou Ndiaye ile sözleşme imzalayan Karagümrük, Mario Balotelli için de harekete geçti. Süper Lig'in yeni ekibi, İtalyan golcü Mario Balotelli'ye de kadrosuna katmak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fatih Karagümrük hız arttırdı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'e yükseldikten sonra hem kadrosuna yaptığı takviyeler hem de gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çekti.
Emiliano Viviano, Ervin Zukanovic, Enzo Roco, Jure Balkovec, Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Aatif Chahechouhe ve Mevlüt Erdinç gibi önemli isimleri kadroda katan Fatih Karagümrük'te yeni hedein Mario Balotelli olduğu iddia edildi.
Fatih Karagümrük'ten Mario Balotelli'ye teklif
Süper Lig'in yeni ekibinin, İtalyan golcüyle görüştüğü ve transfer teklifinde bulunduğu iddia edilirken, Balotelli'nin de bonservisini Brescia'dan almak istediği öğrenildi. Fatih Karagümrük'ün dışında Genoa başta olmak üzere birçok takımda Balotelli ile ilgileniyor.
"Güçlü bir şekilde dönmek istiyorum"
Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Mario Balotelli, sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini söylemişti. Balotelli, "Hangi takıma gideceğim bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri dönmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Beşiktaş, Balotelli ile görüşmüştü
Forvet bölgesi için transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Mario Balotelli'yi gündemine almıştı. Fakat siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, 30 yaşındaki golcü oyuncuyu istemediğini yönetime bildirmiş ve transfer gerçekleşmemişti.
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