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Bilek güreşinde İspir’in başarısı

Bilek güreşinde İspir’in başarısı

11:239/05/2025, Cuma
IHA
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Şampiyonada dereceye girenler madalyalarını aldı.
Şampiyonada dereceye girenler madalyalarını aldı.

Erzurum’un İspir İlçesinde eğitim hizmeti veren Ziya Paşa Ortaokulu Ardahan’da yapılan Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan zaferle çıktı.

Ardahan’da düzenlenen 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Sezonu Okul Sporları Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası’nda İspir Ziya Paşa Ortaokulu öğrencileri başarılı sonuçlara imza attı.


Mürsel Vural 40 kiloda sağ ve sol kol şampiyonu oldu. Furkan Ceylan ise Furkan Ceylan 50 kiloda sağ kol İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. Umutcan Tekin ise 70 kiloda sağ ve sol Kol İkinciliğini elde etti.


Okulun sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda kafile başkanı Serdar Gültekin, beden eğitimi öğretmeni Çağrı Pulat ile öğrenciler tebrik edildi.


İspirli bilek güreşçisi öğrenciler Erzurum’u Gümüşhane’de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler.




#Erzurum
#İspir
#Okullar Arası Bilek Güreşi Şampiyonası
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