Bilek güreşinde İspir’in başarısı

Mürsel Vural 40 kiloda sağ ve sol kol şampiyonu oldu. Furkan Ceylan ise Furkan Ceylan 50 kiloda sağ kol İkincisi olarak gümüş madalya kazandı. Umutcan Tekin ise 70 kiloda sağ ve sol Kol İkinciliğini elde etti.