Bir günde üç teknik direktör değiştirdiler

İtalya Serie D takımı Piacenza, bir günde üç teknik direktör değiştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Carmine Parlato görevden alıp yerine Simone Bentivoglio getirildiğini duyurdu.
Piacenza taraftarları, yönetimin aldığı karara tepki gösterdi ve idmanı basıp 'Bentivoglio'yu istemiyoruz' protestosunda bulundu.
Gelen tepkilerin ardından Simone Bentivoglio'nun yerine Stefano Rossini getirildi. Yeni teknik direktör Rossino'nun ise 1 ay önce görevine son verilmişti.
Piacenza geride bırakılan 12 hafta sonunda topladığı 14 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.
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