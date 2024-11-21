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Bir günde üç teknik direktör değiştirdiler

Bir günde üç teknik direktör değiştirdiler

18:1121/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Piacenza
Piacenza

İtalya Serie D ekiplerinden Piacenza'da bir gün içerisinde üç farklı teknik direktör görev yaptı. Son olarak takımın başına getirilen yeni teknik adam Rossino, 1 ay önce kovulmuştu.

İtalya Serie D takımı Piacenza, bir günde üç teknik direktör değiştirdi. Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Carmine Parlato görevden alıp yerine Simone Bentivoglio getirildiğini duyurdu.


Piacenza taraftarları, yönetimin aldığı karara tepki gösterdi ve idmanı basıp 'Bentivoglio'yu istemiyoruz' protestosunda bulundu.

Gelen tepkilerin ardından Simone Bentivoglio'nun yerine Stefano Rossini getirildi. Yeni teknik direktör Rossino'nun ise 1 ay önce görevine son verilmişti.

Piacenza geride bırakılan 12 hafta sonunda topladığı 14 puanla ligde 11. sırada yer alıyor.


#Piacenza
#İtalya Serie D
#Teknik direktör

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