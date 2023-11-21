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Spor

Biyonik adam Dusan Tadic

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki Sırp yıldızı, profesyonelliği ve sahadaki performansıyla büyük beğeni topladı. Tadic, Süper Lig'de geride kalan 12 maçın tamamında, Konferans Ligi'nde ise 10 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkarken sakatlık yaşamayarak dikkatleri üzerine çekti.

10:59 - 21/11/2023 Salı
Güncelleme: 11:02 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Tadic, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 8 gol atıp 4 asist kaydetti.

Tadic, sarı-lacivertli formayla çıktığı 22 maçta 8 gol atıp 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin bu sezonki yıldız transferlerinden Dusan Tadic, profesyonelliği ve sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. Süper Lig'de geride kalan 12 maçın tamamında, Konferans Ligi'nde ise 10 maçın 8'inde ilk 11'de sahaya çıkan Sırp oyuncu, teknik direktör İsmail Kartal tarafından en fazla forma verilen isim oldu.


Sırbistan Milli Takımı'nın da oynadığı maçlarda forma giyen 35 yaşındaki yıldız futbolcu, seyahatler, maçlar ve antrenmanlar derken, tatili adeta unuttu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'deki vazgeçilmezi olan Tadic, sarı-lacivertli takımın oynadığı 22 maçta da forma giydi ve bin 715 dakika ile en fazla süre alan oyuncu oldu. Fenerbahçe'de birçok oyuncu sakatlık sorunu yaşamasına rağmen 35 yaşındaki futbolcu, çok fazla rotasyona tabii tutulmamasına rağmen sakatlık yaşamadı.




Takıma örnek oluyor

35 yaşındaki futbolcu, profesyonelliğiyle de takıma örnek oluyor. Antrenman için tesislere erken giden Tadic, sakatlık önleyici egzersizler yaparken, idmanlardan sonra da dinlenmesine dikkat ediyor. İlerleyen yaşına rağmen sarı-lacivertli takımda tüm maçlarda görev yapan 35 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonda sadece 1 maçta sakatlığı nedeniyle oynamadı.


Takımdaki genç oyuncularla sohbet ederek, onlara tecrübelerini aktaran Tadic, teknik direktör İsmail Kartal ile rakip analizlerinde de kendi görüşlerini söylüyor.





#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Süper Lig
#Konferans Ligi
#İsmail Kartal
13 dakika önce
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