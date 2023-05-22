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Spor

Bjelica: İyi bir takım olduğumuzu gösterdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük'ü 4-1 yendikleri maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

22:59 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bjelica

Bjelica

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bordo mavili takımın teknik direktörü Nenad Bjelica karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Bjelica'nın açıklamaları şöyle:

"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız"

"Maçtan önce de ifade ettim, farklı taktikler, farklı sistemler denemeye çalışıyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşuma giden sistem ama daha önce de söyledim, farklı sistemlerde oyuncuları görmeye çalışıyoruz. 4'lü sistemde deplasmanda kaybettiğimiz maçlar da vardı. Bugün de 4'lü oynadık ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"




#Nenad Bjelica
#Trabzonspor
#Süper Lig
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