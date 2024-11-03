Volkan Demirel ilk maçına çıktı.
Bodrum FK, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılarda Musah Muhammed 64. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bodrum FK - Alanyaspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Bodrum FK deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ev sahibi ekipte 64. dakikada Musah Muhammed direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Teknik direktör Volkan Demirel, Ege ekibinde çıktığı ilk karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 11 yaparak 13. sırada kaldı. Alanyaspor ise 10 puanla 15. sıraya yükseldi.
BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇ SONUCU
BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇ SONUCU
BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
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