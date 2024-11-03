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10 kişi Bodrum FK sahadan puanla ayrıldı

10 kişi Bodrum FK sahadan puanla ayrıldı

18:233/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Volkan Demirel ilk maçına çıktı.
Volkan Demirel ilk maçına çıktı.

Bodrum FK, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Yeşil-beyazlılarda Musah Muhammed 64. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bodrum FK - Alanyaspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Bodrum FK deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.


Ev sahibi ekipte 64. dakikada Musah Muhammed direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Teknik direktör Volkan Demirel, Ege ekibinde çıktığı ilk karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.


Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 11 yaparak 13. sırada kaldı. Alanyaspor ise 10 puanla 15. sıraya yükseldi.


BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇ SONUCU


BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

Bodrum FK - Alanyaspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Bodrum FK
#Alanyaspor
#Trendyol Süper Lig

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