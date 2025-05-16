Bodrum FK mutlak 3 puan arayacak

Önündeki kalan 3 maçta kurtuluş savaşı verirken, rakiplerinin alacağı skorları da takip edecek Bodrum FK'da 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Jose Morais, "Önümüzdeki maçı kazanırsak ve sonuçlar istediğimiz gibi giderse ligde kalma ihtimalimizin arttığını görüp, ondan sonra tekrar hedef tazeleyebiliriz. Durum hala kendi elimizde, biz maçları kazandığımız sürece şansımız devam edecek" dedi.

Jose Morais, "Bizim için her maç aynı yoğunlukta oldu. Oynayacağımız maç kadar önemli maçlar oynadık. İyi maçlar da oynadık ama belki bazı fırsatları değerlendirebilseydik bugün daha farklı durumda olabilirdik. Trazbonspor ligde hep zirveye oynamış bir takım, kaliteli oyuncuları var. O açıdan kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Daha önce 2 kere kupa ve lig olmak üzere deplasmanda karşılaştık. Orada kazanmaya yakın maçlar oynadık. Bu kez taraftarımızın önünde oynama fırsatımız olacak. Bireysel ve takım olarak sürekli gelişim göstermeye çalışıyoruz. Takım olarak en iyisini gösterip kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" diye konuştu.