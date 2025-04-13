Bodrum FK puandan memnun

Oyuncularının genel performansından memnun olduğunu belirten Jose Morais, 3 puan için mücadele ettiklerini ancak 1 puanı da kabullendiklerini söyledi. Takımın 90 dakika oyunca gol arayışı içinde olduğunu anlatan Portekizli, "Maçı kazanmak için denedik. Özellikle ilk 25 dakika oyunu kontrol ettikten sonra rüzgar ve yağmur Antalya’nın da lehine olduğu için oyunun kontrolünü kaybetmeye başladık. Bir duran top sonrası Antalyaspor üst üste iki pozisyon buldu. İlk yarıda da maalesef gol bulmayı başaramadık. Genel olarak ikinci yarıda toparlandık ama bu kez biz değerlendiremedik" diye konuştu.