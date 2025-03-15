Bodrum FK Rize'de terleyecek

Morais, "Çok daha fazla çalışmamız gerekiyor, oyuncularım zaten bu özveriyi gösteriyor. Maçlar kritik hale geldi. Her takımın her maçı kazanması mümkün değil. Her hafta bazen ligin tepesi bazen ortası bazen altından puan kayıpları gelecektir. Bizim de bu fırsatları değerlendirmemiz gerek" dedi.