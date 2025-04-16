Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Bodrum FK Teknik Direktörü Morais'ten Galatasaray maçı yorumu

Bodrum FK Teknik Direktörü Morais'ten Galatasaray maçı yorumu

12:2216/04/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais.
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Trendyol Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Galatasaray’ın çok güçlü bir takım olduğunu belirterek, en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Bodrum FK, 18 Nisan Cuma günü saat 20.00’de Galatasaray’a konuk olacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını Teknik Direktör Jose Morais yönetiminde sürdüren yeşil-beyazlılar, çalışmalarına Bodrum Stadyumu’nda yoğun tempoda devam etti. Ligde çıkış yakalamak isteyen Bodrum FK’da, Morais’in özellikle taktik çalışmalara ağırlık verdiği gözlendi. Galatasaray karşısında kontrollü bir oyun planı hedefleyen Morais, öğrencilerinden sahada maksimum mücadele bekliyor. Antrenmanlarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bodrum FK, İstanbul’dan puan ya da puanlarla dönerek hem moral kazanmayı hem de ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.


"Galatasaray’a karşı en iyi şekilde hazırlanmamız lazım"


Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray maçı öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürdüklerini belirterek, "Zor bir mücadele olacak, Galatasaray bu ligin en iyi takımlarından biri ki son yıllarda da zaten kazandığı şampiyonluklar ve aldığı kupalarla ligi domine etmiş takımlardan biri. Benim oyuncularım için de bu maçları oynamak önemli bir deneyim. Galatasaray son dönemde çok formda bir takım, kaliteli oyuncuları var. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım çünkü çok güçlü bir ekibe karşı oynayacağız. Puan tablosuna bakarak değişimi sağlayamıyoruz. Biz her zaman olduğu gibi maç maç bakıp sonrasında puan tablosunda neler olacak hep birlikte göreceğiz" dedi.



#Galatasaray
#Jose Morais
#Bodrum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? İşte ameliyat sonrası hastaneden sağlık durumuna ilişkin açıklama