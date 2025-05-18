Bodrum FK-Trabzonspor (CANLI)

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.
Trabzonspor, Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor. Mücadele beIN Sports 4'ten canlı yayımlanıyor.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.
Maçın 11'leri
Bodrum FK :
Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz.
Trabzonspor:
Taha, Okay, Salih, Malheiro, Arif, Lundstram, Ozan, Cham, Zubkov, Nwakaeme, Draguș.
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