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Bodrum kaptanıyla yollarını ayırdı

Bodrum kaptanıyla yollarını ayırdı

12:2028/12/2024, Cumartesi
DHA
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Kenan Özer, Bodrum FK formasıyla çıktığı 75 maçta 23 gol atıp 13 asist kaydetti.
Kenan Özer, Bodrum FK formasıyla çıktığı 75 maçta 23 gol atıp 13 asist kaydetti.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek Bodrum Futbol Kulübü, 37 yaşındaki golcü Kenan Özer'le yollarını ayırdı.

Bodrum FK'da Kenan Özer'in sözleşmesi feshedildi.


Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Kenan Özer. Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022-2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer’e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz. Kaptanımız Kenan Özer, tesislerimize gelerek takımımız, teknik ekibimiz ve kulüp personellerimizle vedalaştı. Her şey için teşekkürler Kenan Komutan" ifadelerine yer verildi.



Play-off şampiyonluğu yaşadı

Bodrum FK formasını 2.5 sezon giyen deneyimli forvet, geçen sezon 1'inci Lig'de play-off şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon da Süper Lig'de yoluna yeşil-beyazlılarla devam eden Kenan, 8 maça çıktı. Toplam 103 dakika görev alan oyuncu, 1 gol attı. Kenan, Bodrum FK'nın Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Kastamonuspor'la oynadığı maçta da 28 dakika forma giydi.





#Bodrum FK
#Kenan Özer
#Süper Lig

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