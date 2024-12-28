Bodrum kaptanıyla yollarını ayırdı

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Teşekkürler Kenan Özer. Kaptanlarımızdan Kenan Özer ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Takımımızın formasını giydiği 2022-2023 sezonundan bu yana hem sahada hem de saha dışındaki duruşu, karakteri, liderliği ve yetenekleriyle takımımıza değerli katkılarda bulunan Kenan Özer’e kariyerinin devamında gönülden başarılar dileriz. Kaptanımız Kenan Özer, tesislerimize gelerek takımımız, teknik ekibimiz ve kulüp personellerimizle vedalaştı. Her şey için teşekkürler Kenan Komutan" ifadelerine yer verildi.