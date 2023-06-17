Boey'a bir talip daha çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yıldız oyuncular Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Sarı-kırmızılı ekibin Fransız sağ beki Sacha Boey'a İtalya devinin talip çıktığı öğrenildi.





Sezon başında gözden düşen isim konumunda olan Sacha Boey, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile tepki çekmişti. O günlerde izinli olan ve bireysel olarak çalışmalarda bulunan Boey'nin paylaşımında fit olmadığı konuşulmuştu. Omar Elabdellaoui ve Leo Dubois'nın sakatlıkları sonrası Okan Buruk, sezonun ilk maçında Antalya deplasmanında Boey'e şans verdi. Genç oyuncu da bu şansı iyi değerlendirdi ve formayı bırakmadı.





Boey; adeta dipten zirveyi gördü. Galatasaray'ın yurt dışında gerçekleştirdiği iki sezon öncesi kampına da alınmayan genç futbolcu takımla çalışmalara ise Antalyaspor maçından iki gün önce başladı; hazırlık maçlarında oynamadan resmi müsabakaya çıktı. İlk 45 dakikada bocalayan genç futbolcu Antalyaspor mücadelesinin ikinci 45 dakikasından itibaren ise oyununu yukarıya çekmeyi başarmıştı.









Formayı kaptı

Yaz aylarında eski teknik direktörü Julien Stephan'ın Strasbourg'a istediği Sacha Boey'e son günlerde ise İtalyan ekiplerinden teklifler geldi. Udinese ve Monza'nın transferi için devreye girdiği Boey'nin performansı sonrasında takımda tutulması yönünde karar verildi.





Boey’i takip eden kulüpler arasında Fransız ekibi Olympique Lyon’un da olduğu ifade edildi. Lyon scoutlarının uzun süredir izlediği Boey’i gündemine alan bir diğer takım ise Portekiz’den Sporting... Ancak Galatasaray şampiyonluk hedefi nedeniyle oyuncusunu ara transfer döneminde bırakmak istemedi.









Milli Takım'dan çıkarıldı

Galatasaraylı Sacha Boey, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Fransa'nın U21 Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.









Juventus takibe aldı

Sacha Boey'in talipleri günden güne artarken, İtalyan basınından Tutto Mercato Web'e göre, genç futbolcuyla Serie A ekiplerinden Juventus talip çıktı.





İtalyan devinin ayrıca Valladolid'den Ivan Fresneda ve Real Madrid'den Lucas Vazquez'i de takip ettiği kaydedildi.





Başka talipleri de var

Öte yandan genç futbolcu Sacha Boey ile Arsenal, Tottenham, Newcastle gibi takımların da yıldız ismi takip ettiği biliniyor.











