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Boluspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Boluspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

16:0418/04/2025, Cuma
AA
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Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Boluspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Geosis Boluspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak gözetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.


Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayan Bolu ekibi, kampa girdi.


Karşılaşma yarın saat 19.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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