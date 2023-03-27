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Spor

Lider Samsunspor yarın deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak

TFF 1.Lig'de Samsunspor, yarın Boluspor'a konuk olacak. Lider, kazanarak şampiyonluk yolunda ivmesini arttırmak istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:33 . 27/03/2023 Pazartesi
AA
Samsunspor'da bu sezon en golcü isimler 11 gollü Gaetan Laura ve 9 gollü Douglas Tanque.

Samsunspor'da bu sezon en golcü isimler 11 gollü Gaetan Laura ve 9 gollü Douglas Tanque.

Samsunspor, TFF 1. Lig'in 29. haftasında yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.


Samsun sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkarırken, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 44 puan topladı. Ligde ikinci sıradaki 53 puanlı Eyüpspor'un 4 puan önünde 57 puanla lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, yarınki rakibi karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.


Samsunspor'da milli takım kamplarındaki Gaetan Laura ve Emre Demir ile sakatlıkları bulunan Muhammet Ali Özbaskıcı, Barış Alıcı ve Ahmet Sağat, Boluspor maçı kadrosunda yer alamayacak.


#Samsunspor
#Spor Toto 1. Lig
#Boluspor
39 dakika önce
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