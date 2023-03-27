Samsun sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkarırken, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 44 puan topladı. Ligde ikinci sıradaki 53 puanlı Eyüpspor'un 4 puan önünde 57 puanla lider durumda bulunan kırmızı-beyazlılar, yarınki rakibi karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.